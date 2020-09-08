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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новостивчера в 00:38
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RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русскомвчера в 12:52
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новостивчера в 00:38
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолец7 сентября в 13:31
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБКвчера в 23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.ру7 сентября в 14:28
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъвчера в 01:33
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфакс7 сентября в 13:21

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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Трамп намерен объявить о сокращении войск США в Ираке и Афганистане

Американский президент Дональд Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск США в Ираке и Афганистане, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
RT на русском21:46

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58
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