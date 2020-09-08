В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%
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Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новостивчера в 00:38
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