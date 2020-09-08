Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У подсолнечника высох урожай

Сбор культуры может сократиться на 23%, до 11,8 млн, что станет самым низким показателем с 2017 года и приведет к росту цен минимум на 20%, прогнозирует «Совэкон». Производители масла опасаются нехватки сырья и считают ситуацию сигналом к скорейшему введению ограничений на экспорт семечки.
Коммерсантъвчера в 15:33
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Lenta.ru00:04

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
1,4K

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
2,1K

Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Весна05:08
1

Медикам, работающим с коронавирусными больными, удвоят стаж

Для медиков, работающих с коронавирусными пациентами и имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, будут введены дополнительные показатели (код «ВИРУС»), и при сдаче указанной отчетности работодатели обязаны будут их указать, — рассказала главный специалист-эксперт группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц ОПФР по Амурской области Наталья Музыченко.
АСН2420:32

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
132

Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич.
Газета.Ruвчера в 09:31
1,1K

В ООН призвали Россию расследовать попытку убийства Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала российские власти провести тщательное и прозрачное расследование покушения на убийство оппозиционного политика Алексея Навального.
Свободная Пресса05:42
10