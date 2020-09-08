В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%
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Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
У подсолнечника высох урожай
Сбор культуры может сократиться на 23%, до 11,8 млн, что станет самым низким показателем с 2017 года и приведет к росту цен минимум на 20%, прогнозирует «Совэкон». Производители масла опасаются нехватки сырья и считают ситуацию сигналом к скорейшему введению ограничений на экспорт семечки.
Коммерсантъвчера в 15:33
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