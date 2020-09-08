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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русском12:52
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21

Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинения об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора
РЕН ТВ09:17
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМОвчера в 06:50
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Новак назвал объемы нефти для переброски из портов Литвы

Москва и Минск до конца сентября проработают новые условия переброски нефтепотоков Белоруссии из портов Литвы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы Минэнерго России Александра Новака.
Моя Москва.онлайн13:30
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В Минске начались задержания участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости13:12
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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
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Глава ВТБ предложил ввести отрицательный НДФЛ в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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