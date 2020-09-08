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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Lenta.ru00:04
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21

Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.
RT на русском02:38
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В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
5

Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
REGNUM03:15
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В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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В Екатеринбурге новостройки дорожают быстрее вторички

Количество открытых счетов эскроу (специальный банковский счет, который используется для того, чтобы снизить риски при оплате услуги) в Свердловской области по сравнению с началом года заметно выросло — с 1,7 тысячи до 5,7 тысячи.
Екатеринбург Онлайн02:38
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Случайное открытие поможет стабилизировать реакции термоядерного синтеза

Явление, при котором в токамаках возникают неожиданные электрические токи, расширяет список возможностей для стабилизации реакций термоядерного синтеза и управления ими, заявили ученые из Принстонской лаборатории физики плазмы Министерства энергетики США 7 сентября в своей статье в журнале Physics of Plasmas.
ИА Красная Весна17:19

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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