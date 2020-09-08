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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русском12:52

Три класса в Калмыкии переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 у школьников и педагогов

"Три класса переведены на дистанционное обучение: коронавирус подтвержден у трех учеников и четырех учителей, все контактные лица взяты под наблюдение", - сказал Санджиев.
Интерфакс - Россия12:53

Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной

Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
Политическая Экспертиза07:40
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В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русском12:58
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«Милан» провёл беседу с агентами двух игроков киевского «Динамо»

Представители «Милана» встретились с агентами Стефано Антонелли и Фабио Париси, которые представляют интересы футболистов киевского «Динамо» — защитника Виталия Миколенко и нападающего Владислава Супряги, утверждает Football Italia со ссылкой на MilanNews.
Чемпионат14:55

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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В ПАСЕ в закрытом режиме обсудили ситуацию с Навальным

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию вокруг находящегося в берлинской клинике российского оппозиционера Алексея Навального, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не политизировать этот вопрос.
Интерфакс13:38
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