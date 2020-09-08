В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%
Смотрите также
Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5
Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Режиссёр фильма «Миссия невыполнима-7» показал опасный трюк Тома Круза
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок
Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента
Три человека погибли при взрыве газа на мини-заводе в Ингушетии
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
ООН назвала ответственных за подачу питьевой воды жителям Крыма
СКА одержал победу над «Торпедо» в третьем выездном матче КХЛ
Муфтий Москвы заразился коронавирусом
Защита Ефремова обжаловала приговор суда
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии