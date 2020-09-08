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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У подсолнечника высох урожай

Засушливая погода в первую очередь на юге России в этом году грозит серьезным неурожаем подсолнечника. Сбор культуры может сократиться на 23%, до 11,8 млн, что станет самым низким показателем с 2017 года и приведет к росту цен минимум на 20%, прогнозирует «Совэкон».
Коммерсантъвчера в 15:33
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Lenta.ru00:04
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38
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Мишель Бачелет призвала Россию расследовать инцидент с Навальным

Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет призвала РФ провести расследование по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара во вторник.
РИА Новости05:48
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Австрия одобрила продажу Индонезии истребителей EF-2000 Eurofighter Typhoon

Глава австрийского военного ведомства Клаудия Таннер положительно ответила на письмо министра обороны Индонезии Прабово Субианто, в котором он запросил продажу 15 истребителей EF-2000 Eurofighter Typhoon из наличия ВВС Австрии.
Военное обозрение05:47