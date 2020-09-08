Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
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Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.В источнике
С чего всё началось
У подсолнечника высох урожай
Засушливая погода в первую очередь на юге России в этом году грозит серьезным неурожаем подсолнечника. Сбор культуры может сократиться на 23%, до 11,8 млн, что станет самым низким показателем с 2017 года и приведет к росту цен минимум на 20%, прогнозирует «Совэкон».
Коммерсантъвчера в 15:33
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