Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.

С чего всё началось У подсолнечника высох урожай Засушливая погода в первую очередь на юге России в этом году грозит серьезным неурожаем подсолнечника. Сбор культуры может сократиться на 23%, до 11,8 млн, что станет самым низким показателем с 2017 года и приведет к росту цен минимум на 20%, прогнозирует «Совэкон». Коммерсантъ вчера в 15:33