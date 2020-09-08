В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Пожилой мужчина (88 лет) отправился снимать пенсию в Сбербанке, а вернулся домой, по словам родственников, с дебетовой картой "Мир" и страховкой стоимостью почти 1300 руб. По словам еще одного клиента, после подписания документов на навязанную услугу (защиту карты) сотрудник заявил, что "обратного пути нет", то есть отказаться от нее нельзя.