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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новостивчера в 00:38
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русскомвчера в 12:52
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолец7 сентября в 13:31
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъвчера в 01:33
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБКвчера в 23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.ру7 сентября в 14:28
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новостивчера в 00:38
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфакс7 сентября в 13:21

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Пожилой мужчина (88 лет) отправился снимать пенсию в Сбербанке, а вернулся домой, по словам родственников, с дебетовой картой "Мир" и страховкой стоимостью почти 1300 руб. По словам еще одного клиента, после подписания документов на навязанную услугу (защиту карты) сотрудник заявил, что "обратного пути нет", то есть отказаться от нее нельзя.
Коммерсантъ18:18
1

Германия проинформировала G7 о выводах экспертов по Навальному

Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи, говорится в заявлении глав МИД стран G7.
Интерфаксвчера в 16:09
37

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
17

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactorвчера в 03:45
1

Национальные пищевые традиции влияют на смертность от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, в последнем исследовании специалисты поняли, что низкая смертность в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции сформирована благодаря привычке местных жителей есть квашеную капусту, а также различные кисломолочные продукты.
ToDay News Ufa7 сентября в 08:20
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Песков допустил перенос очного саммита «пятёрки» СБ ООН на 2021 год

Проведение очного саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН по инициативе российского президента Владимира Путина по-прежнему обсуждается, при этом есть вероятность того, что до конца 2020 года встречу согласовать не удастся, отметил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
RT на русском00:06