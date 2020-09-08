Росавиация разрешила полеты в Каир, Дубай и Мале

"С 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю", - говорится в сообщении.