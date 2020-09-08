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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русском12:52
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21

Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу
Городовой13:52

Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости14:17
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Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49
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Росавиация разрешила полеты в Каир, Дубай и Мале

"С 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю", - говорится в сообщении.
Газета.Ru14:34

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина "Пар", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Интерфакс14:23

В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс10:37
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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