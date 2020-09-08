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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русском12:52
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС12:26
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Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему после задержания предлагали вывезти ее за границу для «деэскалации» ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.
Lenta.ru12:28

Мир предупредили о новой пандемии

Здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире, вызвав новую «глобальную пандемию», пишет Bloomberg co ссылкой на ООН.
Lenta.ru11:10

Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич.
Газета.Ruвчера в 09:31
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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