Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.

с чего всё началось

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий. Об этом сообщает «Российская газета».

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

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