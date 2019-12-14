Общество
RT на русскомВ России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось
Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.Российская газетавчера в 23:00
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Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках
Российская газетавчера в 23:00
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Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Общество
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Авто
Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой
По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
Наука
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина
Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Футбол
Клуб Бекхэма намерен усилиться двумя игроками «Зенита»
Футбол
Орешкин прокомментировал получение ВЭБ.РФ 75% акций ЦСКА
Глава Минэкономразвития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин прокомментировал на странице в facebook переход банку 75% акций футбольного клуба ЦСКА.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Общество
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Здоровье
Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры
Жители "Южного города" пожаловались в приёмную губернатора, что из поликлиники массово уходят педиатры.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Биатлон
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Норвегия лидирует, Россия поднялась на третье место
Женская сборная Норвегии лидирует в зачете эстафет после победы на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россия поднялась на третью строчку.
Экономика
В Волгограде общественники обсудили тарифы ЖКХ на 2020 год
Правительство России установило максимально допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ в 6,4%, а в Волгоградской области он будет еще ниже – от 3 до 5%. Детали этой работы обсудили сегодня на расширенном заседании общественного совета при областном комитете тарифного регулирования.
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы возросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.
Авто
Опубликованы первые фото нового Cadillac Escalade
Первые «живые» фотографии серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал AutoWeek.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за коррупцию
Украина могла избежать роста цена на газ для населения, если бы была увеличена собственная добыча.
Хоккей
Россия обыгрывает Чехию после первого периода на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею обыгрывает сборную Чехии после первого периода в матче Кубка Первого канала — домашнего этапа Евротура.
Культура
Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем
Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Футбол
Жирков получил награду «Джентльмен года»
Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков награжден за победу в номинации «Джентльмен года».
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Происшествия
Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу
Легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы после столкновения с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала себя в молодости на архивном фото
Российская журналистка Ксения Собчак показала себя в молодости на архивном фото.