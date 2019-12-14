Общество

RT на русскомRT на русскомВ России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Васильева сообщила о запрете телефонов на уроках в четверти школ России

РБК02:11

Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов

РИА Новости01:30

Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах

ТАССвчера в 23:53

Более 10 тыс. школ России запретили пользоваться телефонами в классах, заявила Васильева

Народные новости00:48

Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках

REGNUM00:32

Министр просвещения рассказала, сколько уральских школ отказались от смартфонов на уроках

URA.Ru00:55

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Политика

Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

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Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы

На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
РИА Новости 09:00
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Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
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Авто

Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой

По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
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Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Российская газета 08:50
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Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета вчера в 13:40
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 00:37
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь вчера в 14:00
Политика

Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Футбол

Клуб Бекхэма намерен усилиться двумя игроками «Зенита»

Евро-футбол.ру 01:37
Футбол

Орешкин прокомментировал получение ВЭБ.РФ 75% акций ЦСКА

Глава Минэкономразвития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин прокомментировал на странице в facebook переход банку 75% акций футбольного клуба ЦСКА.
Российская газета 07:57
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 01:18
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Общество

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
RT на русском 08:11
Здоровье

Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры

Жители "Южного города" пожаловались в приёмную губернатора, что из поликлиники массово уходят педиатры.
Другой город (Самара) 04:57
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
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Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Норвегия лидирует, Россия поднялась на третье место

Женская сборная Норвегии лидирует в зачете эстафет после победы на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россия поднялась на третью строчку.
Sports.ru 07:02
Экономика

В Волгограде общественники обсудили тарифы ЖКХ на 2020 год

Правительство России установило максимально допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ в 6,4%, а в Волгоградской области он будет еще ниже – от 3 до 5%. Детали этой работы обсудили сегодня на расширенном заседании общественного совета при областном комитете тарифного регулирования.
Волгоградская правда вчера в 14:29
Космос

NASA показало «самую мощную ракету»

Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы возросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.
Хайтек+ 12 декабря в 01:27
Авто

Опубликованы первые фото нового Cadillac Escalade

Первые «живые» фотографии серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал AutoWeek.
Автоновости дня 11 декабря в 06:43
Энергетика

«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за коррупцию

Украина могла избежать роста цена на газ для населения, если бы была увеличена собственная добыча.
News.ru 09:31
Хоккей

Россия обыгрывает Чехию после первого периода на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею обыгрывает сборную Чехии после первого периода в матче Кубка Первого канала — домашнего этапа Евротура.
Нева Спорт 07:35
Культура

Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем

Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
Lenta.ru 06:30
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Футбол

Жирков получил награду «Джентльмен года»

Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков награжден за победу в номинации «Джентльмен года».
Матч ТВ 08:23
Происшествия

Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Интерфакс 04:23
Происшествия

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

Легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы после столкновения с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.
ТАСС 00:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала себя в молодости на архивном фото

Российская журналистка Ксения Собчак показала себя в молодости на архивном фото.
Актуальные Новости 09:04
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