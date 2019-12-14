Общество

RT на русскомRT на русскомВ России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.
Российская газетавчера в 23:00

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Васильева сообщила о запрете телефонов на уроках в четверти школ России

РБК02:11

Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов

РИА Новости01:30

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Российская газетавчера в 23:00

Более 10 тыс. школ России запретили пользоваться телефонами в классах, заявила Васильева

Народные новости00:48

Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках

REGNUM00:32

Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах

ТАССвчера в 23:53

Министр просвещения рассказала, сколько уральских школ отказались от смартфонов на уроках

URA.Ru00:55
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Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Россия — Чехия 2:1 (2-й период)

Сборная России по хоккею обыгрывает сборную Чехии после первого периода в матче Кубка Первого канала — домашнего этапа Евротура.
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Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
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Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний

Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
РИА Новости 07:13
Политика

Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
iReactor вчера в 18:59
Общество

Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака

Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
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Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Армия и оружие

В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом

По словам Евгения Ливадного, российские специалисты выявляют подобную деятельность, но при этом судебные разбирательства могут оказаться неперспективными из-за отсутствия соответствующих зарегистрированных за рубежом патентов.
Российская газета 04:18
Политика

Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
News.ru вчера в 06:28
Футбол

Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»

Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
АБН 07:24
Экономика

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:45
Общество

Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта

Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Хайтек+ 12 декабря в 06:19
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ вчера в 16:53
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Сын Валерии снова попал в аварию

Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Lenta.ru вчера в 13:32
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
РИА Новости 02:50
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru 12 декабря в 18:14
Политика

КПРФ и «Левый фронт» проводят в Москве митинг в поддержку Грудинина и Левченко

КПРФ совместно с движением «Левый фронт» проводят в Москве санкционированный митинг «против информационного террора».
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Хоккей

Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»

Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Российская газета вчера в 02:20
Политика

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
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Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова не работает.
Политическая Экспертиза 11 декабря в 20:30
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
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Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 07:13
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