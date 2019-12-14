Общество

RT на русскомRT на русскомВ России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.
Российская газетавчера в 23:00

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Васильева сообщила о запрете телефонов на уроках в четверти школ России

РБК02:11

Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов

РИА Новости01:30

Более 10 тыс. школ России запретили пользоваться телефонами в классах, заявила Васильева

Народные новости00:48

Министр просвещения рассказала, сколько уральских школ отказались от смартфонов на уроках

URA.Ru00:55

Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках

REGNUM00:32

Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах

ТАССвчера в 23:53

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Российская газетавчера в 23:00
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REGNUM вчера в 23:06
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В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:29
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За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
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МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
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Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

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Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости вчера в 03:13
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
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Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
РИА Новости 06:02
Общество

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Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
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Шоу-бизнес

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Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
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Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал 05:23
Армия и оружие

Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

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Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».
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Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
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Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов

Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
DP.RU вчера в 11:37
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Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
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Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

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Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
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Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сказали РБК два источника, близкие к региональным властям.
РБК 12 декабря в 07:48
Общество

Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка

Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
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На Кубке мира по биатлону в Хохфильцене стартовала женская эстафета

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Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
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Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК вчера в 10:41
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