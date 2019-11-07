Общество
Газета.RuВ России четвертый год подряд ускоряется убыль населения
Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения. Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.
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Принудительная малодетность. Демографы раскрыли выводы Счетной палаты о вымирании россиян
Национальная служба новостей06:09
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Кино
У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла
Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
Путешествия
Российским туристам рассказали об изменении цен на отели в Турции
Российским туристам рассказали о том, как изменятся цены на отели на популярном курорте.
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Экономика
Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group
Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Футбол
Рыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о ремонте ветхого жилья
В Кремле не поднималась тема об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей.
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Общество
Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск
Генеральный директор Tesla Элон Маск только что официально подтвердил, что долгожданный грузовик Tesla Cybertruck будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе.
Культура
Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля
Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Происшествия
Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о пережитом насилии
Бузова не стала уточнять, кто именно проявлял по отношению к ней домашнее насилие.
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Общество
На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября
Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Авто
Ford Mustang превратился в 900-сильный электромобиль с «механикой»
Специалисты Ford совместно с компанией Webasto разработали электрический концепт-кар на базе «Мустанга».
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».
Футбол
Джорджевич успешно перенес операцию на травмированном колене
Футболист московского "Локомотива" Лука Джорджевич успешно перенес операцию на травмированном колене, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Гаджеты
Поддельные AirPods Pro распознаются как оригинальная гарнитура
Неизвестно получила ли китайская версия наушников такие же функции и возможности как AirPods Pro.