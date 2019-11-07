Общество

Газета.RuГазета.RuВ России четвертый год подряд ускоряется убыль населения

Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения. Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать1694

Подробнее о событии

От Российской империи до современности. Как менялась численность населения страны

ТАСС07:11

В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения

Газета.Ru04:02

Счётная палата отметила сокращение численности занятых в экономике

RT на русском03:32

Естественная убыль населения в России ускоряется уже четвертый год подряд

Эхо Москвы05:31

Принудительная малодетность. Демографы раскрыли выводы Счетной палаты о вымирании россиян

Национальная служба новостей06:09

Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Коммерсантъвчера в 20:39

Вымирание бизнеса в России

ИА Хакасия03 ноября в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Кино

У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла

Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Общество

Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Путешествия

Российским туристам рассказали об изменении цен на отели в Турции

Российским туристам рассказали о том, как изменятся цены на отели на популярном курорте.
OAnews 07:15
Происшествия

В Якутии завели дело из-за посторонней женщины за штурвалом самолета

РБК 04:54
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс вчера в 09:21
Экономика

Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group

Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%.
Ведомости 07:03
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Футбол

Рыбус перенесет операцию в декабре

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.
Спорт-Экспресс 05:16
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о ремонте ветхого жилья

В Кремле не поднималась тема об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей.
Life.ru 07:32
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
РИА Новости 06:31
Общество

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Российская газета 06:23
Общество

Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск

Генеральный директор Tesla Элон Маск только что официально подтвердил, что долгожданный грузовик Tesla Cybertruck будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе.
SpeedMe вчера в 23:23
Культура

Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля

Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
Lenta.ru 06:38
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях

Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:05
Авто

Skoda показала салон новой Octavia

Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
SpeedMe вчера в 02:15
Политика

Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о пережитом насилии

Бузова не стала уточнять, кто именно проявлял по отношению к ней домашнее насилие.
Российская газета вчера в 04:50
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Кино

Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти

Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Политика

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Происшествия

В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Общество

На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября

Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Российская газета 02:57
Авто

Ford Mustang превратился в 900-сильный электромобиль с «механикой»

Специалисты Ford совместно с компанией Webasto разработали электрический концепт-кар на базе «Мустанга».
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Происшествия

Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».
Блокнот.ру 02:05
Футбол

Джорджевич успешно перенес операцию на травмированном колене

Футболист московского "Локомотива" Лука Джорджевич успешно перенес операцию на травмированном колене, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 06:57
Гаджеты

Поддельные AirPods Pro распознаются как оригинальная гарнитура

Неизвестно получила ли китайская версия наушников такие же функции и возможности как AirPods Pro.
The GEEK вчера в 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное