Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения. Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.

В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения

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