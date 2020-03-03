Происшествия
BFM.ruВ России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми. В авиакомпании ТАСС объяснили, что «во время выполнения рейса на почту контактного центра S7 поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован».
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В Перми из-за экстренной посадки самолета полностью перекрывали шоссе Космонавтов
Новости Перми 59.ru06:08
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