Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми. В авиакомпании ТАСС объяснили, что «во время выполнения рейса на почту контактного центра S7 поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован».
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