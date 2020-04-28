Политика
Lenta.ruВ России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
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с чего всё началось
"Единая Россия" разработала законопроект "о хамстве чиновников", поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.РИА Новости02:50
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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