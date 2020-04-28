"Единая Россия" разработала законопроект "о хамстве чиновников", поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.

В России чиновников решили наказывать за хамство

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