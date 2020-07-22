Коронавирус
Газета.RuБезработица с начала апреля в России выросла в 3,5 раза
Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, коронавирус сильно повлиял на рынок труда.
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Общество
Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий
Санкт-Петербургские ведомости 03:27
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Футбол
Уткин отреагировал на высказывания жены Семака
Популярный блогер и Василий Уткин высказался о недавнем выступлении супруги Сергея Семака в инстаграме.
ГЛАС.RU 04:05
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
ТАСС 20 июля в 11:24
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет после завершения пандемии
Киноафиша России 03:00
Общество
Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса.
Lenta.ru 03:00
Происшествия
Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Общество
Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой вчера в 09:46
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Здоровье
Летальность от коронавируса в Петербурге оказалась выше общемировой
Общая смертность от коронавирусной инфекции в России составляет 1,6%, в Москве немногим больше – на 0,2%. А вот в Санкт-Петербурге ситуация совсем иная – в городе на Неве летальность достигает 6,1%, что в разы выше общемирового показателя.
Online47.ru 03:04
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Общество
В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19
Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 789,1 тыс. человек.
РБК 03:35
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 5862 человека, за сутки умерли 165 пациентов, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба.
Интерфакс 03:37
Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
Evo-rus.com 02:54
Шоу-бизнес
Муцениеце вышла в свет после расставания с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным и поразила публику своей красотой.
Культуромания вчера в 14:23
Футбол
ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»
«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:55
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
Avtovesti.com 01:06
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv 20 июля в 09:19
Футбол
«Реал» получил наибольшую выгоду от судейских решений в Примере
Мадридский "Реал" получил наибольшую выгоду от судейских решений в прошедшем сезоне Примеры, сообщает Twitter MisterChip.
Газета.Ru 03:44