Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, коронавирус сильно повлиял на рынок труда.

Безработица с начала апреля в России выросла в 3,5 раза

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