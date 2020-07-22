В России число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза
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Число безработных граждан, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя ежегодный доклад правительства в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда.
РИА Новости03:25
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