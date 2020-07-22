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Известия
Известия

В России число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза

Число безработных граждан, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя ежегодный доклад правительства в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда.
РИА Новости03:25
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РБК

Мишустин заявил о росте безработицы с апреля в три с половиной раза

РБК05:36
Известия

В России число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза

Известия03:32
Газета.Ru

Безработица с начала апреля в России выросла в 3,5 раза

Газета.Ru03:51
Российская газета

Мишустин назвал число безработных в пандемию

Российская газета03:54
Парламентская газета

Число безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза — Мишустин

Парламентская газета03:27
Комсомольская правда

Мишустин: Число безработных в России увеличилось с апреля в 3,5 раза

Комсомольская правда03:25
Эхо Москвы

Мишустин: С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза

Эхо Москвы03:24
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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, его приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия08:06
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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