Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comЧисло безработных в России в апреле достигло 4,3 млн человек

В Российской Федерации число безработных в апреле выросло примерно до 4,3 млн человек.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе
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