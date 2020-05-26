Общество
Evo-rus.comЧисло безработных в России в апреле достигло 4,3 млн человек
В Российской Федерации число безработных в апреле выросло примерно до 4,3 млн человек.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
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«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость билетов
С 15 июня будет введен единый тариф «Стандарт», цена билета составит 300 руб.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд на Путина
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Путешествия
В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
Здоровье
Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом
В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.
Московский Комсомолец 03:28
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о подлом свойстве коронавируса
Врач-кардиолог, главврач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников рассказал, каким очень неприятным свойством обладает новый коронавирус COVID-19.
Sport24.ru 04:47
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 05:10
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Доктор биологических наук Анча Баранова рекомендует не торопиться со скорейшим заболеванием коронавирусом, чтобы как можно скорее получить антитела.
МедиаПоток 01:44
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Кино
Продюсер «Аватара» раскрыл детали сюжета второй части
РИА Новости 06:12
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3,5 тысячи
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 3 506 человек.
ЮГ Times 04:19
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Футбол
«Уфа» подтвердила переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами.
Газета.Ru 06:02
Экономика
Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае
В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК 04:00
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Политика
Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое
Под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям, появилась автоматическая отметка, призывающая пользователей проверить факты.
РИА Новости вчера в 18:35
Футбол
Григорян о Гулиеве: хамство не отражает его сущности
Главный тренер армянского футбольного клуба "Урарту" Александр Григорян поддержал игрока "Спартака" Аязя Гулиева.
РИА Новости 05:56