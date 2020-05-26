с чего всё началось

В Российской Федерации число безработных в апреле выросло примерно до 4,3 млн человек.

Число безработных в России в апреле достигло 4,3 млн человек

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Происшествия В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.

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Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 704

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Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС. 33

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 2

Происшествия Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний. 72

Футбол «Уфа» подтвердила переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами.

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Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

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