Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЧисло безработных россиян в апреле достигло 4,3 млн человек

Безработица в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 23,4% (или на 815 тыс. человек), свидетельствуют материалы Росстата. По предварительным данным, численность безработных в стране составляет порядка 4,3 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать114
с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе
.
RT на русскомвчера в 15:35

Подробнее о событии

Число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек

ТАССвчера в 14:03

Росстат: безработица в России выросла до 5,8%

Газета.Ruвчера в 14:16

В России на фоне пандемии растет и безработица

Ёлдашвчера в 14:15

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Интерфаксвчера в 14:06

Число безработных в России в апреле выросло на 23% и достигло 4 миллионов 300 тысяч человек

Эхо Москвы02:32

Безработица в России в апреле взлетела до четырехлетнего максимума

Forbesвчера в 14:03

Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных в нерабочем апреле

РБКвчера в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Здоровье

В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19

В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
8
Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
163
Здоровье

О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге

Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
76
Здоровье

Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом

Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Хоккей

КХЛ предварительно назначила начало нового сезона на 2 сентября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 - 2 сентября 2020 года, сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости 10:22
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
775
Политика

Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России

Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
24
Футбол

ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду

КП - Ростов-на-Дону 08:38
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
775
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
354
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1,1K
Происшествия

В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек

Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
1
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,7K
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
217
Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
RT на русском вчера в 13:08
995
Происшествия

Следователи в Москве задержали адвоката Сергея Щербакова

Другой фигурант, адвокат Фаи Садретдинов, объявлен в международный розыск, - сказали в столичном управлении СК.
Эхо Москвы 11:34
Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
27
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
45
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
96
Гаджеты

Samsung выпустила собственную банковскую карту с кэшбеком

Южнокорейская компания Samsung выпустила собственную банковскую карту с кэшбеком — Samsung Money.
Ferra 11:33
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
733
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,5K
Экономика

Глава комитета по экономполитике: оборот у наших мебельщиков практически остановлен

Комитет принял решение обратится к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой признать мебельную отрасль пострадавшей.
Новый Калининград.Ru 10:57
Экономика

Задолженность Хотина перед «Трастом» составляет $140 млн

Сегодня, 26 мая 2020 года, стало известно, что структуры совладельца ПАО Банк «Югра» (лицензия отозвана 12 августа 2017 года) Алексея Хотина перед ПАО Национальный банк «Траст» составляет $140 млн.
Саминвестор вчера в 03:12
Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
38
Общество

Bloomberg: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт в начале июня

Компания Sony проведёт презентацию проектов для игровой консоли PlayStation 5 (PS5) в начале июня.
News.ru 11:03
Шоу-бизнес

Пригожин озвучил условия, на которых готов простить Шнурова

Russia News 03:58
628
Политика

Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
12
Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
11
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное