с чего всё началось

Безработица в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 23,4% (или на 815 тыс. человек), свидетельствуют материалы Росстата. По предварительным данным, численность безработных в стране составляет порядка 4,3 млн человек.

Число безработных россиян в апреле достигло 4,3 млн человек

Здоровье В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19 В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения. 8

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 163

Здоровье Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.

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Общество В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. 775

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Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 354

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Общество Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

Происшествия Следователи в Москве задержали адвоката Сергея Щербакова Другой фигурант, адвокат Фаи Садретдинов, объявлен в международный розыск, - сказали в столичном управлении СК.

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 45

Гаджеты Samsung выпустила собственную банковскую карту с кэшбеком Южнокорейская компания Samsung выпустила собственную банковскую карту с кэшбеком — Samsung Money.

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,5K

Экономика Глава комитета по экономполитике: оборот у наших мебельщиков практически остановлен Комитет принял решение обратится к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой признать мебельную отрасль пострадавшей.

Экономика Задолженность Хотина перед «Трастом» составляет $140 млн Сегодня, 26 мая 2020 года, стало известно, что структуры совладельца ПАО Банк «Югра» (лицензия отозвана 12 августа 2017 года) Алексея Хотина перед ПАО Национальный банк «Траст» составляет $140 млн.