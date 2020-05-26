Общество
Аргументы и ФактыЧисло безработных россиян в апреле достигло 4,3 млн человек
Безработица в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 23,4% (или на 815 тыс. человек), свидетельствуют материалы Росстата. По предварительным данным, численность безработных в стране составляет порядка 4,3 млн человек.
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«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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Здоровье
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
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Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
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Здоровье
Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом
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Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика
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ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду
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Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек
Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
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Газета.Ru 04:42
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
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Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
Следователи в Москве задержали адвоката Сергея Щербакова
Другой фигурант, адвокат Фаи Садретдинов, объявлен в международный розыск, - сказали в столичном управлении СК.
Эхо Москвы 11:34
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
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Гаджеты
Samsung выпустила собственную банковскую карту с кэшбеком
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Ferra 11:33
Религия
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Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Экономика
Глава комитета по экономполитике: оборот у наших мебельщиков практически остановлен
Комитет принял решение обратится к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой признать мебельную отрасль пострадавшей.
Новый Калининград.Ru 10:57
Экономика
Задолженность Хотина перед «Трастом» составляет $140 млн
Сегодня, 26 мая 2020 года, стало известно, что структуры совладельца ПАО Банк «Югра» (лицензия отозвана 12 августа 2017 года) Алексея Хотина перед ПАО Национальный банк «Траст» составляет $140 млн.
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Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
Общество
Bloomberg: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт в начале июня
Компания Sony проведёт презентацию проектов для игровой консоли PlayStation 5 (PS5) в начале июня.
News.ru 11:03
Шоу-бизнес
Пригожин озвучил условия, на которых готов простить Шнурова
Russia News 03:58
Политика
Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
Общество
Реке Херота в Сочи вернули историческое название
Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59