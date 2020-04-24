Экономика
ТАССДолги россиян микрофинансовым организациям выросли на 47% за год
В агентстве не исключают, что в следующие 12 месяцев потенциально проблемная задолженность (вся сумма долга и начисленные проценты, а не только их просроченная часть) в сегменте МФО может существенно превысить половину совокупного портфеля.
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Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.ТАССвчера в 21:03
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На подконтрольной Украине территории ДНР нашли огромный арсенал оружия
Ольгинка, 24 апреля 2020, 12:29 — REGNUM В бывшем детском лагере в посёлке Ольгинка на временно подконтрольной Украине территории ДНР полицейские нашли огромный арсенал оружия, сообщила 24 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 05:29
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По мнению пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, есть еще она неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Газета.Ru 06:24
Экономика
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Происшествия
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Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
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Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Газета.Ru 06:16
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Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
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Путин подписал «закон о наливайках»
Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
Армия и оружие
США увидели в коронавирусе угрозу биологического оружия
США увидели в коронавирусе угрозу нового биологического оружия — Пентагон и разведка внимательно расследуют вероятность того, что их противники смогут использовать коронавирус в качестве биологического оружия.
Lenta.ru 04:56
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
Общество
В Пензенской области у месячного ребенка обнаружили коронавирус
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что в Пензенской области число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 232.За минувшие сутки в регионе был выявлен 21 новый пациент.
The Penza Post 06:04
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
Общество
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Kursk.com 22 апреля в 05:05
Общество
В Чехии гражданам разрешили свободно передвигаться по стране
Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан по стране.
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Происшествия
Экспертиза установила, от чего умер пропавший замминистра Леонид Ошарин
Экспертиза установила, что 47-летний чиновник умер от кровопотери из-за неглубокой раны в области груди.
Комсомольская правда 05:31
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Общество
Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях пандемии
Волгоградская правда вчера в 22:15
Общество
Захарова рассказала, что Лавров самоизолировался на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лаврову на фоне пандемии COVID-19 самоизолировался на работе.
Daily Storm 06:16
Экономика
Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева
Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец вчера в 11:48
Общество
Профсоюзы против предоставления правительству права менять трудовое законодательство
Федерация независимых профсоюзов России не поддерживает законопроект о предоставлении правительству особых полномочий по корректировке трудового законодательства.
Солидарность вчера в 10:32
Общество
Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
"По итогам проведения 21 апреля в Минкомсвязи совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", - сказано в сообщении ведомства.
РЕН ТВ 22 апреля в 13:32
Политика
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса
Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:31
Здоровье
Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус
Всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве начнут проверять на коронавирусную инфекцию.
RT на русском 05:41
Общество
В Совете Федерации допустили продление режима самоизоляции на май
Сохранение режима самоизоляции не исключил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
АБН 05:49