За последние сутки в России выявили 7176 случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве число новых заболевших не превысило 900, передает оперштаб. Согласно официальным данным, в столице подтвердилось 811 случаев заражения.

В Москве за сутки выявили менее 900 случаев коронавируса

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