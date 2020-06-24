Коронавирус
КомпанияВ Москве за сутки выявили менее 900 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 7176 случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве число новых заболевших не превысило 900, передает оперштаб. Согласно официальным данным, в столице подтвердилось 811 случаев заражения.
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Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Общество
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Калининград, 24 июня 2020, 16:39 — REGNUM В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц потерялась туфля, однако женщина продолжила маршировать.
REGNUM 09:39
Футбол
Ломакин отказался от покупки футбольного клуба «Химки»
Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от варианта с приобретением клуба «Химки».
ProstoProSport 08:25
Авто
На седан Lada Vesta установят 400-сильный мотор и полный привод
Специалисты не только оснастят Vesta новым мотором 3S-GTE от Toyota Caldina N-edition, спортивной коробкой передач и системой полного привода, но и доработают тормозную систему и ходовую часть.
NewInform вчера в 03:21
Общество
Дмитрий Рогозин представил кантату о Великой Отечественной войне
Кантата посвящена подвигу русского народа в Великой Отечественной войне.
KM.ru 09:50
Общество
«Роскосмос» сфотографировал с орбиты парад Победы в Москве
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сделал с орбиты снимки военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве 24 июня.
РБК 09:44
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
Общество
Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения
РИА Новости 08:16
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Здоровье
Врач рассказала, что сливочное масло может вызвать рак
Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что популярный во всем мире продукт может стать причиной развития онкологических заболеваний.
Gazeta.SPb 08:39
Общество
Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети
Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
ТАСС 09:47
Происшествия
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Пилоты пакистанского самолета, потерпевшего крушение, во время подготовки к посадке лайнера обсуждали пандемию коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Общество
Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Говорит Москва 07:28
Общество
Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Европейскую территорию России и некоторые регионы в азиатской части ждут десять дней, когда будет отмечаться высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Экономика
Владельцы коммерческой недвижимости заявили о сохранении арендаторов
8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости 22 июня в 07:11
Политика
Путин днем во вторник выступит с телеобращением
Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:32
Экономика
В Госдуме назвали шаги по увеличению страховых пенсий в России
Увеличение пенсий в России, о котором говорится в проекте Минтруда по бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 23 июня.
Известия вчера в 06:08
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Елена Степаненко высказалась насчёт слухов о закрытии своего шоу "Ещё не вечер" на телеканале "Россия 1". Слухи о закрытии передачи из-за низких рейтингов появились из-за того, что передача пропала из сетки вещания.
Discover24 06:12
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве
Московский Комсомолец вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
Общество
В Архангельске и Новодвинске введен обязательный масочный режим
В Северодвинске продлевают ограничительные меры, а в Архангельске и Новодвинске вводят обязательный масочный режим на объектах торговли и услуг.
Бизнес-класс Архангельск 08:22
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
Спорт
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру 09:54
Футбол
Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» приняли решение изолироваться на базе из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09:22
Политика
Бизнес-джет жены Медведева улетел в Германию
Первое антикоррупционное СМИ 05:00