Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России число носителей коронавируса превысило 400 тысяч

Москва, 31 мая 2020, 12:11 — REGNUM В России число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
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В России число носителей коронавируса превысило 400 тысяч

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Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

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В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса

В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».
Афиша Daily вчера в 04:02
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Запуск пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon оценили в «Роскосмосе»

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Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве

В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов.
РБК 08:37
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«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

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Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ

Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств

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Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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В Испании решили продлить режим повышенной готовности в последний раз

Власти Испании планируют в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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"Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на "Ак Барс Арене".
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ISNA: Иран намерен передать самописцы украинского Boeing другой стране

Власти Ирана намерены отправить чёрные ящики сбитого украинского Boeing не на Украину, а в другую страну, пишет агентство ISNA.
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