Москва, 31 мая 2020, 12:11 — REGNUM В России число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В России число носителей коронавируса превысило 400 тысяч

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