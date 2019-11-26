Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России число потенциальных банкротов превысило 1 млн

За год количество потенциальных банкротов выросло на 4,9%. В России число заемщиков, находящихся на грани банкротства, стало более 1 млн. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
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Число потенциальных банкротов в РФ за год выросло на 4,9%

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