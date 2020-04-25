За последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Политика В Кремле пообещали поэтапный отказ от ограничений по коронавирусу Отказ от ограничительных мер, принятых в России в связи с распространением коронавируса нового типа, будет поэтапным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 5

Общество Курганская область приостановит продажу алкоголя Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб. 231

Здоровье Василий Орлов: «Уверен, шутки точно кончились» Итоги прошедшей недели, подведенные губернатором Приамурья Василием Орловым в Инстаграме, полностью посвящены коронавирусу и борьбе с ним. 2

Наука Китайские учёные проверили эффективность «Арбидола» при коронавирусе Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ходе своих исследований китайские специалисты пришли к выводу, что популярное лекарство "Арбидол" не помогает при коронавирусе. 317

Общество Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19. 1K

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 54

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 3,1K

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 500

Игры Объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post Scriptum Post Scriptum представляет из себя шутерный симулятор, в котором разработчики пытались отобразить подлинный боевой опыт Второй мировой войны.

Происшествия Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов. 639

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2,7K

Общество Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу. 279

Общество Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода. 4,4K