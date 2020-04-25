Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

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За последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

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