Коронавирус

RZN.infoRZN.infoВ России число смертей от коронавируса превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 168 человек.
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В России число смертей от коронавируса превысило 10 тысяч

RZN.info03:51

Количество погибших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

Регион online04:12

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

Московский Комсомолец04:10

Официальное число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч

Эхо Москвы04:03

В России число жертв коронавируса достигло 10 тысяч человек

Вести Татарстан04:48

Число жертв COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек

Аргументы недели03:45

Число жертв коронавируса в РФ превысило 10 тысяч

НТВ03:30
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Политика

Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.
РИА Новости 05:46
2
Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

РИА Новости 07:09
60
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
1K
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
33
Происшествия

Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
55
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
6
Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
316
Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
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Футбол

Иванов: «Психологически ситуация c отмененным матчем повлияла на игроков „Урала“ только в худшую сторону»

Президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с «Уфой».
Sport24.ru 07:40
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС вчера в 09:39
161
Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
718
Политика

На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) сроком на три года.
RT на русском 05:41
1
Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
79
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
131
Технологии

Авторы Shadow Warrior намекнули на создание новой игры серии

CyberSport.ru 02 июля в 11:43
1
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
167
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП

Телеканал RTVI вчера в 09:00
5,5K
Происшествия

В Волгограде ликвидировали сеть подпольных казино

По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского районах Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы.
ТАСС 07:16
3
Шоу-бизнес

23-летняя дочь Михаила Турецкого впервые станет мамой

Главное торжество лета: вся светская Москва на свадьбе 20-летней дочери Михаила Турецкого Напомним, вторая дочь Михаила Турецкого вышла замуж в 2017 году за грузина Торнике Церцвадзе, его отец владеет ресторанным холдингом.
Woman.ru 06:03
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
26
Происшествия

Автомобиль въехал в протестующих в штате Вашингтон, сообщают СМИ

Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.
Радио Sputnik 08:05
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
9
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,7K
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Москва 24 04:48
99
Гаджеты

Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК

По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens 04:36
1
Политика

Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
57
Общество

Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
66
Авто

Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS

Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 03:56
10
Шоу-бизнес

Директор МакSим опубликовала первое фото певицы после исчезновения

Директор российской популярной певицы МакSим (Марина Абросимова) — Маргарита Соколова — опубликовала первое фото исполнительницы после исчезновения.
News.ru 07:58
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