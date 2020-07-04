Коронавирус
RZN.infoВ России число смертей от коронавируса превысило 10 тысяч
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Политика
Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.
РИА Новости 05:46
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Футбол
Иванов: «Психологически ситуация c отмененным матчем повлияла на игроков „Урала“ только в худшую сторону»
Президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с «Уфой».
Sport24.ru 07:40
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС вчера в 09:39
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Политика
На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею
Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) сроком на три года.
RT на русском 05:41
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Технологии
Авторы Shadow Warrior намекнули на создание новой игры серии
CyberSport.ru 02 июля в 11:43
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП
Телеканал RTVI вчера в 09:00
Происшествия
В Волгограде ликвидировали сеть подпольных казино
По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского районах Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы.
ТАСС 07:16
Шоу-бизнес
23-летняя дочь Михаила Турецкого впервые станет мамой
Главное торжество лета: вся светская Москва на свадьбе 20-летней дочери Михаила Турецкого Напомним, вторая дочь Михаила Турецкого вышла замуж в 2017 году за грузина Торнике Церцвадзе, его отец владеет ресторанным холдингом.
Woman.ru 06:03
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Происшествия
Автомобиль въехал в протестующих в штате Вашингтон, сообщают СМИ
Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.
Радио Sputnik 08:05
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Гаджеты
Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК
По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens 04:36
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Общество
Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 03:56
Шоу-бизнес
Директор МакSим опубликовала первое фото певицы после исчезновения
Директор российской популярной певицы МакSим (Марина Абросимова) — Маргарита Соколова — опубликовала первое фото исполнительницы после исчезновения.
News.ru 07:58