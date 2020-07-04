За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 168 человек.

В России число смертей от коронавируса превысило 10 тысяч

Политика Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время. 2

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 1K

Экономика Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. 33

Единоборства Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова. 6

Общество Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 316

Политика Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 180

Политика Поправки к Конституции РФ вступили в силу Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу. 718

Политика На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) сроком на три года. 1

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 79

Происшествия В Волгограде ликвидировали сеть подпольных казино По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского районах Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы. 3

Шоу-бизнес 23-летняя дочь Михаила Турецкого впервые станет мамой Главное торжество лета: вся светская Москва на свадьбе 20-летней дочери Михаила Турецкого Напомним, вторая дочь Михаила Турецкого вышла замуж в 2017 году за грузина Торнике Церцвадзе, его отец владеет ресторанным холдингом.

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».

Происшествия Автомобиль въехал в протестующих в штате Вашингтон, сообщают СМИ Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.