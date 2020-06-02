Коронавирус

ТАССТАССЧисло умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

COVID-19: в России число умерших превысило 5 тысяч

НТВ04:45

Число летальных исходов из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Инфорос04:38

Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило 186 тыс

Известия03:35

Число жертв COVID-19 в России превысило 5 тысяч

Версия-Саратов04:06

Количество вылечившихся от коронавируса в России снова превысило число заболевших

Би-порт04:02

Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

ТАСС03:37

Число выздоровевших от COVID в РФ превысило число выявленных случаев

РЕН ТВ04:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
217
Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

Российская газета 04:58
12
Экономика

Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
1
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:52
491
Футбол

Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 07:25
Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
1,6K
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
31
Хоккей

Карпов и Каблуков стали хоккеистами «Металлурга»

Матч ТВ 07:43
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
10
Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
1
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка

В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
230
Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Наука

«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом», Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ), разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:34
314
Происшествия

Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой

На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
1
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
Общество

В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса.
РБК 08:13
10
Общество

Reuters: власти России хотят меньше афишировать плохие цифры

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимания к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
1
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
78
Шоу-бизнес

Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак

Режиссер и супруг журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов поделился личной фотографией любимой жены.
Gazeta.SPb вчера в 19:19
29
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
170
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу

Экспресс газета 03:02
2
Кино

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС 04:00
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
9K
Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
127
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
17
Армия и оружие

На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота

Военное дело 03:30
2
Космос

Пушков: корабли Илона Маска повезут землян на Марс только в один конец

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективу полёта жителей Земли на Марс на кораблях компании SpaceX Илона Маска после неудачного испытания Starship SN4.
News.ru 30 мая в 01:41
9
ещё по теме
Главное