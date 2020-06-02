Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.

Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

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