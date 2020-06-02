Коронавирус
ТАССЧисло умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.
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Общество
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета 04:58
Экономика
Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:52
Футбол
Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 07:25
Общество
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Наука
«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом», Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ), разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:34
Происшествия
Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой
На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
Общество
В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса.
РБК 08:13
Общество
Reuters: власти России хотят меньше афишировать плохие цифры
Правительство хочет как можно меньше привлекать внимания к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Шоу-бизнес
Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак
Режиссер и супруг журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов поделился личной фотографией любимой жены.
Gazeta.SPb вчера в 19:19
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
Армия и оружие
На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота
Военное дело 03:30
Космос
Пушков: корабли Илона Маска повезут землян на Марс только в один конец
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективу полёта жителей Земли на Марс на кораблях компании SpaceX Илона Маска после неудачного испытания Starship SN4.
News.ru 30 мая в 01:41