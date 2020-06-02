Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек

За минувшие сутки в России зафиксировано 182 летальных случая, таким образом, общее число скончавшихся из-за коронавируса превысило 5 000 человек. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.
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Число летальных исходов из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Инфорос04:38

Количество умерших от коронавируса в России превысило 5 тысяч человек

Коммерсантъ03:36

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в России превысило 5 000 человек

VSE42.RU03:48

За сутки в России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 5 тысяч

Новая газета03:38

В России число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек

Аргументы и Факты04:08

Число смертей от COVID-19 в России перевалило за 5000

Телеканал 360°03:35

Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

ТАСС03:37
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

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Известия 01:36
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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

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REGNUM 03:51
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
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Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

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СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка

Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
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Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
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Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
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Армия и оружие

На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота

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В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
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В США в ходе протестов внедорожник наехал на полицейских

В США в штате Нью-Йорк на полицейских, находящихся на дежурстве, наехал внедорожник. Инцидент произошел в населенном пункте Буффало.
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Майк Новограц: биткоин только разгоняется

Цена биткоина начнет расти быстрее, как только преодолеет уровень в $10 000, заявил миллиардер и глава Galaxy Digital Майк Новограц.
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Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском

Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
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Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву

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В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
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253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты

Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
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Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
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Цена нефти марки Urals выросла на 70%

«Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2020 года сложилась в размере 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель)», - говорится в сообщении.
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Протестующих в США разгоняют военными вертолетами

Протестующих в США разгоняют военными вертолетами В Вашингтон вошли войска и военная техника.
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Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
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