По состоянию на 31 мая, в Башкирии зарегистрировано 3260 случаев заболевания. За сутки COVID-19 заболели 75 человек. Выздоровели 1116 пациентов, умерли 18 человек.

В России число заболевших COVID-19 превысило 400 тысяч

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