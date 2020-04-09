Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (857), наименьшее - в Карачаево-Черкесской Республике (1), Республике Марий Эл (1) и Тюменской области (1). Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

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