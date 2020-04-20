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Общество В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (владеет КFC, El Patio и «Планета суши»). 1

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Политика Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства. 1

Происшествия В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом» В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19". 8

Происшествия В Башкирии женщина напала на своих детей с ножом Как стало известно, женщина напала на детей в районе пяти утра. У 5-летней девочки зафиксированы три удара ножом.

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Футбол Федун назвал аренду Шюррле финансовым провалом Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение руководства команды не продлевать договор об аренде немецкого нападающего Андре Шюррле. 1

Происшествия В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции. 8