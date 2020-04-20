Коронавирус
Новгородские ведомостиВ России зафиксировали 4268 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 44 летальных исхода.
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе
Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру 08:10
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя
Власти Свердловской области рассматривают вариант ограничения продажи алкоголя во время режима всеобщей самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 18 апреля в 08:54
Общество
Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 07:38
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Радио Культура вчера в 05:34
Общество
В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер
В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (владеет КFC, El Patio и «Планета суши»).
Известия 08:44
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Технологии
Facebook готовит приложение для стриминга игр
Facebook готовит мобильного конкурента стриминговых платформ Twitch и YouTube.
News.ru 05:39
Политика
Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС вчера в 17:56
Политика
Минздрав России испытает вакцину от коронавируса после 1 июня
По предварительным данным Минздрава России, в начале лета планируется провести клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
Невские Новости 09:10
Общество
Собянин рассказал о выявлении бессимптомных пациентов с коронавирусом
RT на русском 05:44
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Сергей Собянин: Ближайшие недели определят действия по коронавирусу
Вечерняя Москва 08:15
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Политика
Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства.
Компания 08:56
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Происшествия
В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Башкирии женщина напала на своих детей с ножом
Как стало известно, женщина напала на детей в районе пяти утра. У 5-летней девочки зафиксированы три удара ножом.
Горобзор.ру 06:39
Авто
Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в РФ
Автоновости дня 18 апреля в 09:01
Здоровье
В Оренбуржье зарегистрировано 309 случаев заболевания коронавирусом
Из 35 человек у 26 коронавирусная инфекция была диагностирован при въезде в регион.
Оренбургское региональное телевидение 07:23
Хоккей
«Ак Барс» и Зарипов не могут договориться о новом контракте
Kazanfirst.ru вчера в 03:34
Футбол
Федун назвал аренду Шюррле финансовым провалом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение руководства команды не продлевать договор об аренде немецкого нападающего Андре Шюррле.
РБК 08:34
Происшествия
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 01:42
Происшествия
Экс-мэра Тулы Александра Прокопука отпустили на свободу
Экс-мэра Тулы Александра Прокопука отпустили на свободу Фото из архива Myslo Решение областного суда уже вступило в законную силу.
MySLO.ru 08:28