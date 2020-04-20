Коронавирус
REGNUMВ России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщили в московском оперштабе. Новые случаи зафиксированы в 79 регионах.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия
На Кубани скончались три пациента с коронавирусом
Краснодар, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM Три пациента, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 20 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:18
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 03:38
Шоу-бизнес
Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери
Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери.
ФАН вчера в 05:47
Здоровье
Минздрав оценил меры самоизоляции в Москве
Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил меры по самоизоляции в связи с распространением коронавируса.
МедиаПоток 02:41
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Общество
Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:31
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
В Екатеринбурге зараженный коронавирусом ранил полицейского ножом
В Екатеринбурге пациент с подтвержденным COVID-19 ранил полицейского, который вместе с медиками приехал его принудительно госпитализировать.
Екатеринбург Онлайн 04:28
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
Назван возраст большинства новых зараженных коронавирусом в Москве
Более 80% пациентов, которые за последние сутки заболели коронавирусом в Москве, младше 65 лет.
Известия 04:27
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом
По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Шоу-бизнес
Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре
В последнее время в сети появились слухи о том, что Алена Шишкова больна подагрой.
Paparazzi.ru 02:59
Футбол
Блаттер включил Льва Яшина в сборную Европы всех времён
В состав команды Блаттер включил советского вратаря Льва Яшина, который является единственным голкипером в истории футбола, который получал «Золотой мяч».
REGNUM 04:16
Авто
Выросли продажи автомобилей китайских марок в РФ
Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 1 квартала 2020 года составили 10 608 единиц – это в 1,5 раза (на 51,5%) больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 17 апреля в 04:04
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
Общество
Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса
Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Здоровье
В Тверской области выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусом
Напомним, в Тверской области принимаются специальные меры для борьбы с распространением заболевания.
Tverlife 18 апреля в 03:50
Наука
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, наиболее вероятный сценарий искусственного возникновения коронавируса может быть связан с попыткой адаптировать его к другому биологическому виду.
ToDay News Ufa 03:20
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева в зеленой пижаме празднует Пасху
Алла Борисовна предстала перед фанатами без макияжа и в зеленой пижаме, что только добавило ролику домашнего уюта.
Слово и Дело 02:36
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Политика
Глава Псковской области объяснил идею переноса весеннего призыва
Как сообщается на официальном портале области, по словам Ведерникова, для проверки всех призывников на COVID-19 нужно будет отвлечь медиков региона от борьбы с инфекцией, хотя в Псковской области и так не хватает врачей.
РБК 01:28
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса
На территории Татарстана подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:54