Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщили в московском оперштабе. Новые случаи зафиксированы в 79 регионах.

В России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки

Происшествия На Кубани скончались три пациента с коронавирусом Краснодар, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM Три пациента, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 20 апреля в региональном оперштабе. 1

Шоу-бизнес Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери. 8

Здоровье Минздрав оценил меры самоизоляции в Москве Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил меры по самоизоляции в связи с распространением коронавируса. 468

Общество Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. 312

Финансы Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Происшествия В Екатеринбурге зараженный коронавирусом ранил полицейского ножом В Екатеринбурге пациент с подтвержденным COVID-19 ранил полицейского, который вместе с медиками приехал его принудительно госпитализировать.

Общество В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области. 110

Футбол Блаттер включил Льва Яшина в сборную Европы всех времён В состав команды Блаттер включил советского вратаря Льва Яшина, который является единственным голкипером в истории футбола, который получал «Золотой мяч».

Авто Выросли продажи автомобилей китайских марок в РФ Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 1 квартала 2020 года составили 10 608 единиц – это в 1,5 раза (на 51,5%) больше, чем годом ранее. 48

Шоу-бизнес Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. 50

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк пошла на поправку Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку. 131

Общество СК пообещал наказывать за пранки над учителями Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. 48

Здоровье В Тверской области выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусом Напомним, в Тверской области принимаются специальные меры для борьбы с распространением заболевания.

Наука В РАН оценили сценарий искусственного происхождения коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, наиболее вероятный сценарий искусственного возникновения коронавируса может быть связан с попыткой адаптировать его к другому биологическому виду. 16

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 4,8K

Политика Глава Псковской области объяснил идею переноса весеннего призыва Как сообщается на официальном портале области, по словам Ведерникова, для проверки всех призывников на COVID-19 нужно будет отвлечь медиков региона от борьбы с инфекцией, хотя в Псковской области и так не хватает врачей. 1