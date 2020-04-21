За последние сутки в России зарегистрировано 5642 новых случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне прирост составил 4268 человек. Общее количество заразившихся достигло 52 763 человек.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тысяч

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Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 401

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