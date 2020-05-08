Количество зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. В субботу сообщалось о 13 645 зараженных. За сутки медики выявили 387 новых случаев, в результате чего общее число заболевших достигло 14 032.

Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 14 тысяч человек

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