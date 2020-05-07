В Москве было зарегистрировано свыше 109 тысяч случаев заражения, но число выздоровевших каждый день активно растет, заявляла заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. 9 мая сообщалось, что в России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса.

Общество В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим «С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении. 343

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 282

Авто В России подорожали самые популярные модели Hyundai Кроссовер предлагается по цене на 12 тыс. рублей дороже, а седан подорожал на 6 тыс. рублей. Остальные модели марки имеют прежние ценники. 1

Происшествия В Южно-Сахалинске рабочие устроили пикник с шашлыком прямо в строящемся доме В Южно-Сахалинске рабочие со строительной площадки дома № 11/1 по Саранской улице сегодня вечером, 10 мая, не взирая на дождливую погоду, решили устроить себе пикник.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 418

Происшествия Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены. 55

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Политика Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные. 84