Общество
Lenta.ruЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч
В Москве было зарегистрировано свыше 109 тысяч случаев заражения, но число выздоровевших каждый день активно растет, заявляла заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. 9 мая сообщалось, что в России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса.
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Общество
Стало известно, какие лекарства чаще покупали россияне в марте
В марте текущего года россияне чаще всего покупали препараты для лечения нервной системы, пишет RT.
Невские Новости 01:34
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Авто
В России подорожали самые популярные модели Hyundai
Кроссовер предлагается по цене на 12 тыс. рублей дороже, а седан подорожал на 6 тыс. рублей. Остальные модели марки имеют прежние ценники.
Tvoe-avto.com 03:19
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов о победе Гэтжи над Фергюсоном: Впечатляет
Allboxing.ru 01:14
Происшествия
В Южно-Сахалинске рабочие устроили пикник с шашлыком прямо в строящемся доме
В Южно-Сахалинске рабочие со строительной площадки дома № 11/1 по Саранской улице сегодня вечером, 10 мая, не взирая на дождливую погоду, решили устроить себе пикник.
АСТВ 05:12
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 вчера в 11:09
Происшествия
В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию
Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Российская газета 01:43
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Происшествия
Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива
Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены.
RT на русском 05:58
Армия и оружие
Для российских бронемашин создали новую сталь
Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика 04:21
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 06:17
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
В Пензенской области коронавирус подтвержден у жителя Москвы
В Пензенской области зарегистрировано 764 случая коронавирусной инфекции по данным на 10 мая 2020 года.
Пензенская правда 05:06
Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
Общество
Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в Коммунарке
В больнице в Коммунарке находятся 204 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Известия 03:04
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Происшествия
Рынок «Цумадинский» в Махачкале пострадал от пожара
Discover24 03:52
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные.
РИА Новости 03:10
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Шоу-бизнес
Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
Общество
Количество больных коронавирусом в регионе превысило 600 человек
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 08 мая в 03:35
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08