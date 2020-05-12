Число заразившихся коронавирусом в России превысило 250 тысяч человек, за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев (9974). Об этом сообщили в оперативном штабе.

В России число зараженных коронавирусом превысило 250 тысяч человек

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