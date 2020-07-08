Коронавирус
Афиша DailyЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс. человек
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19, уступая США (2,99 млн заболевших), Бразилии (1,67 млн заболевших) и Индии (742 тыс. заболевших).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика
Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию
Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
Политика
Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество
На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
Футбол
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
Общество
Около 300 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Москве
Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
Live24 02:34
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
ВладТайм вчера в 13:38
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Политика
Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина
Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
Дни24 04:39
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров
На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области.
Lenta.ru 02:09
Автоспорт
«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России
Формула 1 и «Матч ТВ» заключили новое соглашение о трансляции гонок в России.
Motorsport.com Россия 05:23
Здоровье
Министр Карпунов заболел коронавирусом
Министр здравоохранения Антон Карпунов в последние месяцы стал, наверное, самой критикуемой персоной высшего эшелона региональной власти.
Rusnord 05:04
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 05:11
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Происшествия
Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова
Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 02:57
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Политика
СПЧ затребует у Минздрава и МВД статистику по домашнему насилию
Москва, 8 июля 2020, 09:22 — REGNUM Статистика по домашнему насилию в период пандемии, имеющаяся у Минздрава России и МВД, должна быть предоставлена Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
REGNUM 02:22
Армия и оружие
The National Interest: США потребуются колоссальные средства для защиты от гиперзвукового оружия РФ
США потребуются колоссальные средства для защиты от новейшего гиперзвукового оружия РФ.
Актуальные Новости 04:34
Политика
Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
Шоу-бизнес
Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей
Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Общество
Журналисту Илье Азару грозит арест за пикет в поддержку Прокопьевой
Журналисту "Новой газеты" Илье Азару грозит арест по статье КоАП РФ за нарушение правил митинга или пикетирования.
ТАСС 05:21
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05