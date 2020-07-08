Коронавирус

Афиша DailyАфиша DailyЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс. человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19, уступая США (2,99 млн заболевших), Бразилии (1,67 млн заболевших) и Индии (742 тыс. заболевших).
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В России число случаев коронавируса превысило 700 тысяч

РИА Новости04:27

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс. человек

Афиша Daily03:48

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России перевалило за 700 000

VSE42.RU04:01

В России число зараженных коронавирусом превысило 700 тысяч человек

ТагилСити.ру04:17

В России 6,5 тыс. новых случаев COVID-19. С начала эпидемии заразились 700 тыс. человек

Полит.ру03:39

Число случаев COVID-19 в России превысило 700 тысяч

Национальная служба новостей03:38

Число подтвержденных случаев COVID-19 в России перевалило за 700 тысяч

Телеканал 360°03:32
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
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Политика

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
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Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество

На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
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Футбол

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
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Общество

Около 300 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Москве

Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
Live24 02:34
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Наука

Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

ВладТайм вчера в 13:38
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Политика

Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина

Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
Дни24 04:39
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Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
2,1K
Происшествия

На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров

На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области.
Lenta.ru 02:09
54
Политика

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБК вчера в 22:21
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Автоспорт

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России

Формула 1 и «Матч ТВ» заключили новое соглашение о трансляции гонок в России.
Motorsport.com Россия 05:23
Здоровье

Министр Карпунов заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Антон Карпунов в последние месяцы стал, наверное, самой критикуемой персоной высшего эшелона региональной власти.
Rusnord 05:04
Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 05:11
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Происшествия

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова

Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 02:57
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
228
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Политика

СПЧ затребует у Минздрава и МВД статистику по домашнему насилию

Москва, 8 июля 2020, 09:22 — REGNUM Статистика по домашнему насилию в период пандемии, имеющаяся у Минздрава России и МВД, должна быть предоставлена Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
REGNUM 02:22
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Армия и оружие

The National Interest: США потребуются колоссальные средства для защиты от гиперзвукового оружия РФ

США потребуются колоссальные средства для защиты от новейшего гиперзвукового оружия РФ.
Актуальные Новости 04:34
Политика

Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны

Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
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Шоу-бизнес

Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей

Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Общество

Журналисту Илье Азару грозит арест за пикет в поддержку Прокопьевой

Журналисту "Новой газеты" Илье Азару грозит арест по статье КоАП РФ за нарушение правил митинга или пикетирования.
ТАСС 05:21
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
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