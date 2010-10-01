По данным на 17 апреля, в России за сутки выявлены 4070 заразившихся коронавирусом, всего — 31989. За сутки умер 41 человек, общее число погибших достигло 273.

В России число заразившихся коронавирусом достигло 32 тысяч

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