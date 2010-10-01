Общество
SIA.ruВ России число заразившихся коронавирусом достигло 32 тысяч
По данным на 17 апреля, в России за сутки выявлены 4070 заразившихся коронавирусом, всего — 31989. За сутки умер 41 человек, общее число погибших достигло 273.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика
В Совфеде ответили на заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 15 апреля в 04:47
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
Происшествия
Основателя Vee Security Литреева освободили из-под домашнего ареста
Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корр. ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.
ТАСС 07:00
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлен до 30 апреля.
Российская газета 03:29
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Политика
Президент Путин сегодня выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) 15 апреля в 06:02
Игры
Магазин Humble Bundle бесплатно раздаёт приключенческую игру Manual Samuel
Ubisoft предоставила возможность бесплатно забрать Assassin's Creed II, а Sony предложила всем владельцам PS4 добавить в библиотеку Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey.
3DNews 03:35
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:36
Общество
«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников
Мэрия разослала префектам «дорожную карту», согласно которой в апреле—июле «около 6 тыс. молодых москвичей» направятся к месту прохождения срочной службы.
Коммерсантъ 02:30
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев назвал Валерия Баринова вруном
Известный спортивный комментатор и популярный шоумен Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Валерия Баринова.
ProstoProSport 07:00
Недвижимость
Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
Армия и оружие
Видит цель: «Былина» сможет атаковать противника без участия оператора
«Былина» без участия операторов в режиме реального времени может проанализировать обстановку, найти и классифицировать цели.
Известия 15 апреля в 17:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом
За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
Kursk.com 05:31
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Армия и оружие
Командующий ВМС Ирана рассказал о разработке атомных подлодок
Разработка атомных подводных лодок входит в повестку дня иранского флота.
ФАН вчера в 06:29
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 100
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104.
Новый Калининград.Ru 04:20
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Футбол
Аршавин: рад, что Петербург в 2021 году станет футбольной столицей Европы
Андрей Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года, продолжает свои занятия в магистерской программе УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту.
РИА Новости 03:00
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18