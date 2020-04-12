Коронавирус
REGNUMВ России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случаев заболевания, 1 291 человек выздоровел, 130 умерло.
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Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID-19 к 12 апреля
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Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 8,8 тыс
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