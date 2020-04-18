Коронавирус

Областная газетаОбластная газетаВ России число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч человек

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 5 642 человека в 78 регионах. Общее число заболевших превысило 50 тысяч россиян. У 45,5% новых заболевших не было клинических проявлений болезни.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тыс. человек

РБК03:38

Число случаев коронавируса в Канаде превысило 32 тысячи

Московский Комсомолец18 апреля в 11:27

В России количество зараженных коронавирусом превысило 47 тысяч человек

ТагилСити.рувчера в 03:46

Число зараженных коронавирусом в России превысило 40 тысяч

Вестник Кавказа19 апреля в 04:20

Число заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысило 6000

Forbes19 апреля в 04:13

Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

Интерфакс19 апреля в 04:12

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 52 000 человек

VSE42.RU04:01
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Происшествия

Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
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Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,2K
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru вчера в 08:25
9,6K
Биатлон

Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича

Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU 08:44
Религия

Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,2K
Кино

Премьеру нового «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса

По данным интернет-издания Deadline, первый показ картины должен был состояться 25 июня следующего года, однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен до 1 октября того же года.
ТАСС 00:00
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,8K
Шоу-бизнес

Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа

Вечерняя Москва вчера в 22:20
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Авто

Хэтчбек Hyundai Veloster N обзавелся «роботом»

Motor 02:49
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Общество

В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов

Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
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Энергетика

Цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной

РИА Цена на майские фьючерсы нефти WTI торгуется в отрицательных значениях.
РЕН ТВ вчера в 14:26
2
Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
1
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,9K
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,8K
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
1,2K
Игры

Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной

Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.
Игромания.ру 08:17
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
369
Происшествия

В инфекционной больнице Кургана коронавирусом заразился медик

Курган, 21 апреля 2020, 14:01 — REGNUM В Курганской области коронавирусом заразился медицинский работник инфекционной больницы, контактировавший с больными COVID-19.
REGNUM 07:01
7
Происшествия

В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус

Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:10
21
Общество

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
1
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на «Кинопоиск HD» уже 18 мая

REGNUM 06:16
16
Общество

В России принято постановление о максимальных выплатах безработным

По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
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Экономика

Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости

Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
33
Общество

Жителей и гостей Берлина обяжут носить маски в общественном транспорте

Берлин, 21 апреля 2020, 16:13 — REGNUM Обязательным становится ношение медицинской маски в общественном транспорте Берлина с 27 апреля, сообщает 21 апреля DPA.
REGNUM 09:13
Экономика

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
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