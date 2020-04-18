В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 5 642 человека в 78 регионах. Общее число заболевших превысило 50 тысяч россиян. У 45,5% новых заболевших не было клинических проявлений болезни.

В России число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч человек

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