Общество

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВ России число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч

Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России превысило пять тысяч человек. За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев, зафиксировано два летальных исхода. Об этом 5 апреля сообщает оперштаб.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 тысяч

Труд04:27

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тысячи

Спорт-Экспресс05 апреля в 06:40

Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 500

Lenta.ru04:47

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,5 тысячи

Life.ru04:01

В России число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч

Телеканал RTVI05 апреля в 06:36
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Технологии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
РИА Новости вчера в 05:55
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Политика

В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции

Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
РБК 05:37
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Технологии

Sony представила геймпад PlayStation 5

Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Бизнес-газета 02:10
Шоу-бизнес

Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

Взгляд.ру 02:59
Общество

Аксёнов пригрозил крымчанам комендантским часом за несоблюдение режима

Сложившаяся в больнице Армянска ситуация с распространением инфекции и частые случаи нарушения режима самоизоляции в других городах могут вынудить власти ужесточить меры противодействия коронавирусу.
КИА 03:27
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия

Генерала СКР случайно осудили за торговлю наркотиками

В приговоре бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России (СКР), генерала Александра Дрыманова обнаружена ошибка: в документе есть абзац, согласно которому осужденный «в составе организованной группы» торговал наркотиками.
Lenta.ru 04:43
Общество

Салоны связи и красоты возобновят работу в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Псковская Лента Новостей 04:36
Политика

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Известия 06 апреля в 22:51
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Профиль вчера в 17:55
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество

Британская разведка назвала версию появления коронавируса

Британская разведка рассматривает версию о вспышке пандемии коронавируса в мире в результате утечки из лаборатории в Ухане.
Профиль 06 апреля в 04:48
Общество

Минфин заявил, что перенос срока сдачи бухотчетности касается не всех

Объясняет свою позицию министерство тем, что срок сдачи отчетности установлен пунктом 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций».
ИА Клерк.Ру вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Bimru.ru вчера в 08:50
Единоборства

Фергюсон: UFC — спорт для настоящих мужчин, а Хабиб — тряпка

РИА Новости 05:40
Происшествия

Почти 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Почти 400 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, за сутки выписаны 28 человек, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 04:04
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Общество

В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в реанимации из-за коронавирусной инфекции, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Аргументы и Факты 05:06
Авто

GAC сертифицировал в России новый минивэн GAC GN8

Роскошный китайский минивэн GAC GN8 получил ОТТС, благодаря чему в дальнейшем станет возможным стартовать продажи на российском рынке.
Faktom 05:31
Общество

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:45
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

В Минпромторге рассказали, что специалисты проведут внутреннее расследование в связи с инцидентом, который произошел в Ижевске.
Мой Брянск 06 апреля в 09:19
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа

Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Татарстан Сегодня 04:42
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