Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России превысило пять тысяч человек. За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев, зафиксировано два летальных исхода. Об этом 5 апреля сообщает оперштаб.

В России число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч

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