Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Десять человек заболели уже в стране после контакта с приезжими, добавила она.
Читать в источнике
Комментировать2,2K

Подробнее о событии

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Интерфакс09:25

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 110 человек

Коммерсантъ09:23

Голикова сообщила о 114 заразившихся коронавирусом россиянах

ФАН09:43

Число заболевших коронавирусом в РФ возросло до 114 человек

Деловое.ТВ10:03

В Татарстане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Inkazan09:48

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

РИА Новости11:22

7 заразились на родине: число заболевших COVID-19 в РФ возросло до 93

РЕН ТВвчера в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут

По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
Live24 вчера в 09:40
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Общество

Россия закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:08
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

Газета.Ru 11:02
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Общество

Число случаев коронавируса в Москве достигло 56

Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Московский Комсомолец 11:14
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
BFM.ru 07:20
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 10:46
Музыка

Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
ТАСС 08:13
Шоу-бизнес

Дочь Успенской: «Мамины ухажёры сами лезли ко мне»

Мамины ухажёры сами лезли ко мне.
News.ru 12:40
Здоровье

Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире

Группа ученых из Калифорнийского университета назвала возможные сроки завершения пандемии COVID-19 в мире.
МедиаПоток 04:06
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Эхо Москвы 12:00
Экономика

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Известия 13:00
Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
Общество

Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса

С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
РБК 10:25
Общество

Немецкая студентка продала девственность и стала миллионершей

Экспресс газета 13:13
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».
RT на русском 12:41
Общество

ВОЗ: в мире за сутки почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом

По информации ВОЗ, опасным вирусом за сутки заразилось четырнадцать тысяч человек. Почти все заболевшие были установлены за пределами Китая.
Evo-rus.com 11:34
Здоровье

В Омской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Во вторник, 17 марта, губернатор Александр БУРКОВ подписал распоряжение о мероприятиях по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Вечерний Омск. Неделя 11:45
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 11:38
Космос

Физик раскрыл тайну расширения Вселенной

Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.
РИА Новости вчера в 06:23
Происшествия

В Подмосковье освободили захваченного в заложники бизнесмена: видео

Следователи и оперативники спасли похищенного коммерсанта из глухого подвала в Подмосковье.
Московский Комсомолец 11:59
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Политика

Эрдоган провел телеконференцию с Меркель, Макроном и Джонсоном

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил в режиме телеконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с коронавирусом, сирийский Идлиб, миграционный кризис и отношения Турции с ЕС, говорится в сообщении администрации турецкого лидера.
РИА Новости 11:41
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное