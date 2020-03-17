Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Десять человек заболели уже в стране после контакта с приезжими, добавила она.
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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.
ТАССвчера в 09:21

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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАСС09:55

В России число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 114

RT на русском09:24

В России количество зараженных коронавирусом возросло до 114 человек

БИЗНЕС Online09:23

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 110 человек

Коммерсантъ09:23

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Интерфакс09:25

Число заболевших в России возросло до 114

Эхо Москвы09:24

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

РИА Новости09:24
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Политика

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
Армия и оружие

База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

REGNUM 04:19
Происшествия

В Калуге диагностировали первый случай заболевания коронавирусом

В Калуге зарегистрирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета 10:12
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
РИА Новости 10:06
Общество

Греф призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал.
News.ru 08:57
Происшествия

В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус

Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес

Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
OAnews вчера в 04:25
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.
Pravda.Ru 08:16
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Известия 08:27
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия 09:57
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Хоккей

КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля

Москва, 17 марта 2020, 15:57 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса.
REGNUM 08:57
Общество

На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом

Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 03:22
Общество

«Этот вирус принес и что-то прекрасное». В опустевшую Венецию приплыли дельфины и лебеди

Объявленный в Венеции карантин очистил каналы. В них вернулись птицы и даже дельфины.
Фонтанка.Ру 09:54
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян снова забеременела

Журналистка Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян ждут четвертого ребенка.
66.ru 07:10
Общество

Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
РИА Новости 08:40
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
Культура

Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Evo-rus.com вчера в 13:11
Здоровье

Названы три первых признака заболевания коронавирусом

Как правило, сперва у больного коронавирусом на 3-й или 4-й день после заражения начинает болеть горло.
Московский Комсомолец 05:35
Культура

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 04:13
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Lenta.ru 09:39
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о ее похищении по заказу матери

Татьяна Плаксина заявила: ранее ее похитили и принудительно увезли по заказу матери.
Kleo.ru 08:19
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Политика

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:36
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Радио Business FM Челябинск 08:35
Общество

Испытания вакцины от коронавируса начались в США

Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Ридус 15 марта в 20:09
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
RT на русском 03:44
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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