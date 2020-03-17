Коронавирус
РИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Десять человек заболели уже в стране после контакта с приезжими, добавила она.
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Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
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Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
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Новые случаи были выявлены среди пассажиров, прилетевших в Москву из Рима и Цюриха.
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Группа депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обвинила бывшего исполняющего обязанности президента Украины экс-секретаря СНБО Александра Турчинова в государственной измене.
Происшествия
ФСБ прокомментировала перестрелку с бандитами в Омске
Управление ФСБ по Омской области прокомментировало стрельбу у торгового комплекса «Континент» на Левом берегу, произошедшую сегодня днем.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
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РКН предупредил о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
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Авто
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Есть сведения о том, что второй серийный экземпляр в синем цвете кузова был поставлен на учет в МРЭО 5 марта этого года.
Общество
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В Саратовской области введен режим повышенной готовности.
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Дочь Успенской: «Мамины ухажёры сами лезли ко мне»
Мамины ухажёры сами лезли ко мне.
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Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля
Здоровье
В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса
Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
Экономика
S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса
Ситуация вокруг распространения коронавируса (COVID-19) приведет к рецессии мировой экономики, полагает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
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Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
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Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Крым
В расписании российского президента Владимира Путина отмечен рабочий визит в Крым с 18 по 19 марта.
Культура
Эдита Пьеха прокомментировала слухи об интимной связи с Магомаевым
Эдита Пьеха прокомментировала слухи об интимной связи с Магомаевым Эдита Станиславовна пришла в ужас от слухов о своем страстном романе с Муслимом Магомаевым.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве
По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
Общество
Минфин США оценил ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний
Ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, который привел к затяжному кризису отрасли и банкротствам ряда компаний, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.