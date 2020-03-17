Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Десять человек заболели уже в стране после контакта с приезжими, добавила она.
Читать в источнике
Комментировать2,2K

Подробнее о событии

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Интерфакс09:25

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 110 человек

Коммерсантъ09:23

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

РИА Новости11:22

Число заболевших коронавирусом в РФ возросло до 114 человек

Деловое.ТВ10:03

В Татарстане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Inkazan09:48

Голикова сообщила о 114 заразившихся коронавирусом россиянах

ФАН09:43

7 заразились на родине: число заболевших COVID-19 в РФ возросло до 93

РЕН ТВвчера в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Музыка

Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

ТАСС 08:13
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 11:38
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:08
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС вчера в 09:21
Политика

Хуснуллин: инфекционные центры могут построить по всей России

Новые случаи были выявлены среди пассажиров, прилетевших в Москву из Рима и Цюриха.
РЕН ТВ 12:01
Политика

Депутаты Рады обвинили Турчинова в госизмене

Группа депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обвинила бывшего исполняющего обязанности президента Украины экс-секретаря СНБО Александра Турчинова в государственной измене.
RT на русском 12:11
Происшествия

ФСБ прокомментировала перестрелку с бандитами в Омске

Управление ФСБ по Омской области прокомментировало стрельбу у торгового комплекса «Континент» на Левом берегу, произошедшую сегодня днем.
РИА ОмскИнформ 08:59
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

РКН предупредил о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, собирающие персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.) пользователей.
Известия 11:02
Авто

В РФ появился второй кабриолет Aurus для частного заказчика

Есть сведения о том, что второй серийный экземпляр в синем цвете кузова был поставлен на учет в МРЭО 5 марта этого года.
Pnzdrive 04:55
Общество

Коронавирус. В Саратовской области ввели режим повышенной готовности

В Саратовской области введен режим повышенной готовности.
Четвертая Власть 09:32
Шоу-бизнес

Дочь Успенской: «Мамины ухажёры сами лезли ко мне»

Мамины ухажёры сами лезли ко мне.
News.ru 12:40
Политика

Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
News.ru вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева

Live24 07:05
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля

Актуальные Новости 12:26
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru 08:28
Экономика

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

Ситуация вокруг распространения коронавируса (COVID-19) приведет к рецессии мировой экономики, полагает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).
РИА Новости 09:21
Общество

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Деловое.ТВ вчера в 09:22
Единоборства

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
РИА Новости 05:18
Политика

Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Крым

В расписании российского президента Владимира Путина отмечен рабочий визит в Крым с 18 по 19 марта.
ИА Новороссия 12:05
Культура

Эдита Пьеха прокомментировала слухи об интимной связи с Магомаевым

Эдита Пьеха прокомментировала слухи об интимной связи с Магомаевым Эдита Станиславовна пришла в ужас от слухов о своем страстном романе с Муслимом Магомаевым.
Экспресс газета 12:42
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета 11:25
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».
RT на русском 12:41
Политика

Крым временно закрывает границу с Украиной

Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
RT на русском 12:15
Общество

Минфин США оценил ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний

Ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, который привел к затяжному кризису отрасли и банкротствам ряда компаний, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.
РИА Новости 12:05
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное