В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.

В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады

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