Уже в этом году может быть запрещен прием в детские сады детей, чьи родители отказываются от прививок. Такие же меры готовы принять в отношении школ и высших учебных заведений. Совет Федерации представил пакет предложений по изменению законодательства в связи с эпидемией COVID-19.

В России могут запретить принимать детей без прививок в сады и школы

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