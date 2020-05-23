Общество
ГТРК КалугаВ России могут запретить принимать детей без прививок в сады и школы
Уже в этом году может быть запрещен прием в детские сады детей, чьи родители отказываются от прививок. Такие же меры готовы принять в отношении школ и высших учебных заведений. Совет Федерации представил пакет предложений по изменению законодательства в связи с эпидемией COVID-19.
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Энергетика
Путин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей.
Газета.Ru 04:34
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Культура
Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова
Знаменитый российский журналист Владимир Познер прокомментировал скандальный выпуск программы «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова.
Что происходит 04:14
Происшествия
В Вольском районе коронавирусом заболели 92 человека
По данным портала «Вольск.ру», всего за время пандемии коронавирусом на территории муниципалитета заразились 92 местных жителя.
Вольск.ру 21 мая в 04:02
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Футбол
Российский клуб интересуется защитником из Серии А
Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.
Евро-футбол.ру 05:45
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
Политика
США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты заявили о своем намерении относительно 35-летнего Договора по открытому небу.
iReactor 21 мая в 10:45
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Армия и оружие
Афганистан планирует заменить российские МИ-17 на вертолеты из США
Вашингтон, 23 мая 2020, 13:01 — REGNUM Афганистан планирует полностью заменить вертолетный парк Вооруженных сил с российских Ми-17В-5 на американские образцы до 2023 года.
REGNUM 06:01
Экономика
Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей
Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
Здоровье
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 8
По-прежнему очагом распространения вируса остается юг области, в Малмыжском районе за день выявлено 19 случаев заболевания, в Вятскополянском районе – 7. Общее число заражений в регионе составляет 1263 случая.
В городе Кирове 05:59
Общество
Всех приезжающих в Британию посадят на карантин
Великобритания в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции.
RT на русском вчера в 12:44
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Общество
В Петербурге за сутки выявили 363 новых заболевших
За последние сутки в России выявлено 9434 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Доктор Питер 04:13
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport вчера в 01:15
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Политика
Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.
Газета.Ru вчера в 15:40
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
Известия вчера в 04:55
Культура
Журналист Джастин МакЭлрой выяснил секрет песен из мультфильмов Disney
Актуальные Новости вчера в 04:03
Происшествия
На поминках в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой
На поминках в Ленинградской области между родственниками произошел конфликт из-за наследства, во время которого 58-летний мужчина выстрелил в другого присутствующего из ружья.
РБК 05:50
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16