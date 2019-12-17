Общество
Грузовики и дорогиВ России дифференцируют промсубсидии для автопроизводителей
Правительство России приняло решение дифференцировать выплату автопроизводителям промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации их производства в нашей стране.
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с чего всё началось
Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.Коммерсантъвчера в 14:15
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Общество
МЧС предупредило о тумане в Москве
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Наука
В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину
Новым эффективным средством для борьбы с остеопорозом и ожирением может стать гормон окситоцин, обнаруженный в в костной и жировой тканях.
Политика
Лавров назвал иллюзией построение безопасности в Европе вокруг НАТО
Построение евроатлантической безопасности только вокруг НАТО является иллюзией.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
Названы последствия от расширения санкций против Украины
Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Авто
Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Экономика
Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
Армия и оружие
Спецназ России вооружат бесшумным автоматом
На вооружении спецназа России появятся новейшие бесшумные автоматы.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Происшествия
Осужденного экс-главу Сахалина не могут найти родственники и адвокаты
Осужденного за взятки экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина в течение месяца не могут найти его родственники и адвокаты.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Здоровье
Госпрограмма развития здравоохранения Сахалинской области уменьшена в этом году на 180 млн рублей
Финансирование государственной программы развития здравоохранения Сахалинской области в 2019 году уменьшено на 180 268 700 рублей, а в 2020-м — на 44 192 200 рублей.
Политика
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Гаджеты
Утечка: скоро выйдет шестиядерный процессор Intel на новой архитектуре
Предполагается, что этот чип построен по 10-нанометровому техпроцессу и относится к семейству Ice Lake или Tiger Lake.
Политика
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.
Кино
Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве
Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
Общество
Россиян предупредили о повышении цен на сотовую связь
О грядущем повышении тарифов на свои услуги операторы сотовой связи предупреждали уже неоднократно.
Экономика
Аветисян рассказал об интересе к покупке санируемого ЦБ банка
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный», заявил в интервью РБК об интересе к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас находится на санации ЦБ.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.