Общество

Грузовики и дорогиГрузовики и дорогиВ России дифференцируют промсубсидии для автопроизводителей

Правительство России приняло решение дифференцировать выплату автопроизводителям промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации их производства в нашей стране.
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с чего всё началось

Автопром лишают промсубсидий

Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.
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Телеканал 360°вчера в 20:40

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News.ru03:46

«Ъ» спрогнозировал подорожание иномарок в РФ из-за урезания субсидий автопрому

Интерфакс00:35

Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

РБК04:12

Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

РИА Новостивчера в 16:32

Автопром лишают промсубсидий

Коммерсантъвчера в 14:15
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