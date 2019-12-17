Общество
Грузовики и дорогиВ России дифференцируют промсубсидии для автопроизводителей
Правительство России приняло решение дифференцировать выплату автопроизводителям промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации их производства в нашей стране.
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с чего всё началось
Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.Коммерсантъвчера в 14:15
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Технологии
«Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q»
Во вторник, 17 декабря, «Яндекс» представил пакет изменений в своем поиске, передает корреспондент РБК с презентации компании в Москве.
Игры
Появились характеристики Xbox Series X
Происшествия
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Энергетика
Белоруссия хочет увеличить тариф за прокачку российской нефти
Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Происшествия
ФСБ задержала депутата заксобрания Ленобласти по подозрению в хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники ФСБ задержали депутата законодательного собрания Ленинградской области от партии "Единая Россия" Елену Маханек по подозрению в хищении более 20 млн рублей у дочерней структуры "Газпрома".
Политика
Участники протестов под Казанью требуют отставки Рустама Минниханова
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отставки президента РТ Рустама Минниханова.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Футбол
В Китае заблокировали соцсети Озила и распустили фан-клуб
Как сообщает The Telegraph, в стране заблокированы все социальные сети футболиста, а также был распущен фан-клуб под названием «М10», в котором насчитывалось свыше 30 тысяч человек.
Авто
Глобальная Kia Optima стала полноприводной
Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разводится с мужем
Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева разводится с мужем Нелли Ермолаева объявила о разводе.
Энергетика
В «ЛУКОЙЛе» назвали рентабельную цену нефти для добычи в Арктике
Добыча на арктическом шельфе станет рентабельной при цене нефти более $100 за баррель, сообщил вице-президент по стратегическому развитию "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата
Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
Политика
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Происшествия
Прокуратура Киева назвала россиянина организатором покушения на Соболева
Организатор предоставил исполнителю информацию о Соболеве, его рабочем и домашнем адресах, образе жизни, обеспечил огнестрельным оружием, транспортным средством и финансировал его расходы, связанные с подготовкой к совершению преступления.
Экономика
Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Политика
Украина готовит новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Здоровье
Вирус гриппа до Липецка не добрался
Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 69%.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Экономика
В России придумали способ увеличения пенсии
Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана.