Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому кредиторы будут обязаны оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь. Он должен быть равен не ниже МРОТ, то есть 12 130 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Экономика Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих). 2

Общество В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.

Общество Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. 239

Общество Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. 117

Общество ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге. 14

Общество В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Игры Джонни Кейдж стал мулатом: журналисты показали, как выглядит Mortal Kombat 11 в режиме «картошки» Портал GameSpot продолжает вести рубрику Potato Mode («Режим картошки»), в которой журналисты берут игру и показывают, как она выглядит с самыми минимальными настройками графики.

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета". 14

Общество Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. 39

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 269

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 678

Политика В Раде заявили о падении мощности работающих блоков украинских АЭС Глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус заявил, что общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума.

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 996

Авто Reuters: Tesla готовится обрушить цены на электроавто По словам неназванного инсайдера, новая аккумуляторная батарея не только позволит существенно увеличить запас хода электромобилей, но и поможет снизить стоимость электрокаров до уровня цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. 2

Здоровье В Челябинской области растет заболеваемость внебольничной пневмонией С учетом высокого уровня заболеваемости пневмониями и большим количеством бессимптомных случаев COVID-19 принято решение о введение масочного режима. 33

Финансы Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России. 14

Футбол Клаттенбург рассказал, как заткнул Пепе в финале Лиги чемпионов Известный в прошлом арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург вспомнил свою работу в финале Лиги чемпионов 2016 года, когда играли «Реал» и «Атлетико».