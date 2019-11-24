Армия и оружие
Российская газетаВ России для роботов разработают тактику ведения городских боев
Эффективно действовать в городских условиях российским боевым роботам позволит специально разработанная для них тактика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Тактику применения роботов в уличных боях сформируют в России к началу 2020 года, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 19:19
Подробнее о событии
Показать все источники
«РИА Новости»: в России разработают тактику применения роботов в уличных боях
Коммерсантъвчера в 20:20
СМИ узнали о сроках разработки Россией тактики применения роботов в городских боях
Известиявчера в 21:04
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Музыка
Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации пикапа от Tesla
Цена акций Tesla упала на 6% после закрытия торгов вчера, в результате чего состояние Маска за день сократилось на $768 млн до $23,6 млрд (номер 41 в онлайн-рейтинге богатейших людей мира в рейтинге Forbes).
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Футбол
Роман Березовский: «Не консультировался по заменам по ходу встречи»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1). — У нас был определенный план на игру, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Теннис
Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Здоровье
Врачи рассказали о простом способе снизить риск рака молочной железы
В финале ученые пришли к выводу, что диета с большим количеством фруктов (и другой растительной пищи) и одновременным сокращением жирных продуктов способна снизить риск смерти от рака молочной железы.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за использование нецензурной лексики во время поэтического баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Фигурное катание
Авербух хочет, чтобы Медведева и Загитова отказались от участия в шоу
Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что Евгения Медведева и Алина Загитова смогут соперничать с более молодыми спортсменками, если посвятят следующее межсезонье подготовке.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Наука
Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции
В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновили паромное сообщение
Раз в неделю из порта Зонгулдак в Керчь будет ходить паром Между Турцией и Крымом после двухлетнего перерыва возобновили паромное сообщение.