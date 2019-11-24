Тактику применения роботов в уличных боях сформируют в России к началу 2020 года, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Эффективно действовать в городских условиях российским боевым роботам позволит специально разработанная для них тактика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В России для роботов разработают тактику ведения городских боев

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